Барселона, Испания, , 18:16 — REGNUM Полузащитник каталонской «Барселоны» Артур изменил свое решение касаемо перехода в стан туринского «Ювентуса».

Согласно сообщениям журналиста Фабрицио Романо, бразилец согласился стать частью сделки между «Барселоной» и «Ювентусом». Напомним, что каталонский клуб заинтересован в услугах боснийского полузащитника Миралем Пьянича.

Ранее сообщалось, что Артур отказался переходить в туринский клуб, ссылаясь на желание усилить свои положение в основном составе «Барселоны».

В нынешнем сезоне 23-летний Артур набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 27 матчах за «Барселону».

30-летний Пьянич отличился тремя голами и двумя голевыми передачами в 33 матчаХ.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ювентус» получит около 60 миллионов евро за трансфер Пьянича. В свою очередь «Барселона» заработает 70 миллионов на переходе Артура.