Москва, , 17:14 — REGNUM Московское «Динамо» сыграет основным составом в противостоянии с «армейцами».

Согласно информации «Комсомольской правды», «милиционеры» планирует сыграть основным составом в матче с ЦСКА, несмотря на несколько случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в команде.

Рекомендаций от Роспотребнадзора клуб не получил.

В 23-м туре «Динамо» должно было встретиться с «Краснодаром», но встреча была перенесена на 19 июля из-за нескольких случаев заражения в основном составе «динамовцев».

Ранее сообщалось, что «Динамо» воспользуется молодежным составом, как это раньше сделал «Ростов» в матче 23-го тура с «Сочи».