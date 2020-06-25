Барселона, Испания, , 16:56 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Артуро поделился мнением касательно шансов каталонского клуба на чемпионство.

«Мы часто играем, поэтому должны использовать наше время наилучшим образом, это влияет на то в какой форме мы подойдем к следующему матчу. Но я думаю, что мы находимся в идеальной форме для того, чтобы взять чемпионство.

Отличная атмосфера в коллективе — довольно важный фактор. Это очень важно, потому что это влияет на результат. Все мы должны стать близкими друзьями. Это помогает на поле» — приводит слова Видаля портал Goal.com.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании мадридский «Реал» и «Барселона» делят между собой первое место, однако «сливочные» пока выигрывают эту борьбу благодаря дополнительным показателям.