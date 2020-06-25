Москва, , 16:10 — REGNUM Нападающий Александр Попов планирует заключить новое соглашение с «армейцами».

Легенда омского «Авангарда» Александр Попов в ближайшее время подпишет однолетний контракт с его нынешним клубом московским ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

39-летний форвард защищает цвета «армейцев» с 2016 года, перейдя из «Авангарда», за который до этого провел 18 лет своей профессиональной карьеры.

В минувшем сезоне Попов вышел на лед в 39 матчах регулярного чемпионата и набрал 12 (3+9) очков при полезности «+15».