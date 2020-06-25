Москва, , 15:44 — REGNUM В московском «Локомотиве» никто не заразился коронавирусом после матча с «Оренбургом». Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе клуба.

«Случаев заражения коронавирусом в «Локомотиве» нет», — говорится в сообщении.

Матч между «Локомотивом и «Оренбургом» (1:0) прошёл 21 июня в Москве. А 25 июня «Оренбург» сообщил о заражении коронавирусом восьми человек в клубе, в том числе шести футболистов.

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