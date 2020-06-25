Кейптаун, , 16:05 — REGNUM Министр спорта ЮАР Натхи Митхва одобрил возобновление деятельности национальной футбольной лиги. Об этом министр написал на своей официальной странице в соцсети Твиттере.

В соответствии с постановлением, данное решение было принято после анализа предложенных положений о мерах безопасности, которые будут реализованы после возобновления деятельности.

Теперь первой футбольной лиге ЮАР предстоит определить точные даты возобновления тренировок и соревнований, заявил Митхва.

Министр спорта подчеркнул, что предлагаемые меры «соответствуют, а в некоторых случаях и превышают требуемый протокол для безопасного возвращения к тренировкам и играм».