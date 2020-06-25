Москва, , 15:21 — REGNUM Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что будет участвовать во внеочередных выборах главы организации. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

«Выдвинул кандидатуру, чтобы стать дважды президентом», — сказал Драчёв.

Ранее об участии в выборах объявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров, который в 2018 году проиграл Драчёву. Срок полномочий Драчёва на посту главы СБР истекает в мае 2022 года.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля в Химках. Выборы могут не состояться, если треть делегатов конференции проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчёва.

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