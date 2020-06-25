Лондон, , 14:44 — REGNUM Известный британский футболист Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивной организации Guild Esports. Об этом 25 июня сообщает «Игромания».

https://twitter.com/guildesports/status/1275927157206913024

Guild Esports займётся поиском и тренировками молодых киберспортсменов. Первые выступления новой команды ожидаются уже осенью 2020 года в различных популярных дисциплинах: Rocket League, FIFA, Fortnite и др.

Напомним, Дэвид Бекхэм играл за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». Он также выступал за Сборную Англии, в которой до сих пор является чемпионом по количеству сыгранных матчей.

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