Оренбург, , 14:15 — REGNUM У нескольких представителей футбольного клуба «Оренбург» выявлен коронавирус. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Он отметил, что в настоящее время все, кто получил положительный результат теста, изолированы.

По словам, Прядкина региональное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, о результатах объявят в ближайшее время.

Напомним, на 27 июня запланирован матч чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром».

Читайте развитие сюжета: ФК «Оренбург» подтвердил заражение коронавирусом восьми человек