Рим, , 13:53 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Педро Родригес станет игроком «Ромы» после завершения сезона. Об этом 25 июня сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что Педро перейдёт в «Рому» на правах свободного агента. Его зарплата в римском клубе составит €3,5 млн.

Клубы уже достигли соглашения. Футболист подпишет с «Ромой» контракт до 2022 года с возможностью продления ещё на год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» продлил контракт с Педро до фактического окончания сезона 2019/20.

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