Уфа, , 13:08 — REGNUM Отрицательный результат дали тесты на коронавирус у футболистов «Уфы» перед матчем со «Спартаком». Об этом 25 июня сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 перед выездным матчем со «Спартаком». Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из сотрудников клуба мог заразиться коронавирусом.

Напомним, заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», после чего команды ушли на карантин. «Ростов» проводил матч с «Сочи» юниорским составом. Встреча «Краснодара» и «Динамо» была перенесена на 19 июля.