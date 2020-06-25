Москва, , 12:34 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что гендиректор клуба Василий Кикнадзе должен подать в отставку. Об этом 25 июня он написал на своей странице в Instagram.

«Локомотив» — это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» — написал Сёмин.

Он также поднял вопрос о том, что Кикнадзе сделал за 1,5 года работы в клубе. По словам Сёмина, он только занимает высокую должность и приводит в клуб своих друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» не продлил контракт с Сёминым, несмотря на мнение болельщиков и специалистов. Срок его соглашения с клубом истёк 31 мая. После этого Сёмин рассказал, что у него был конфликт с руководством клуба.

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