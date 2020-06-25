Лондон, , 11:55 — REGNUM «Ливерпуль» забил более 100 голов в третьем сезоне подряд. Об этом 24 июня сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что для достижения этого показателя «Ливерпулю» понадобилось провести 50 матчей во всех турнирах. Теперь на счету команды 102 гола в текущем сезоне.

При этом только один английский клуб забивает больше — «Манчестер Сити», у которого 118 голов в 47 матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

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