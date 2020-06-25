Торонто, Канада, , 11:45 — REGNUM Канадский нападающий Джером Игинла и словацкий форвард Мариан Госса введены в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе организации.

Игинла является двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010) и чемпионом мира (1997) в составе сборной Канады. Он выступал в НХЛ с 1996 по 2017 год, проведя большую часть карьеры в «Калгари Флэймз». В регулярных чемпионатах он сыграл 1554 матча, в которых набрал 1300 (625 + 675) очков, в плей-офф на его счету 81 игра и 68 (37+31) очков.

Госса является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс». В регулярных чемпионатах он сыграл 1309 матчей и набрал 1134 (525+609) очка, в плей-офф — 205 встреч и 149 (52+97) очков.

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