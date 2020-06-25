Сакраменто, США, , 11:07 — REGNUM Три игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили пресс-службы клубов «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс».

Отмечается, что коронавирусом заразились украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень, форвард «Кингз» Джабари Паркер, а также защитник «Индианы» Малкольм Брогдон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирусом заразился игрок «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич.

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