Сакраменто, США, 25 июня 2020, 11:07 — REGNUM Три игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили пресс-службы клубов «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс».
Отмечается, что коронавирусом заразились украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень, форвард «Кингз» Джабари Паркер, а также защитник «Индианы» Малкольм Брогдон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирусом заразился игрок «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич.
Читайте ранее в этом сюжете: Баскетболист «Денвера» Йокич заразился коронавирусом