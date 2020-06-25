Прага, , 10:38 — REGNUM Чемпионом Чехии по футболу досрочно стала пражская «Славия». В матче второго этапа Первой лиги Чехии «Славия» обыграла «Викторию Пльзень» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил футболист «Славии» Петр Шевчик на 69-й минуте.

«Славия» набрала 78 очков в 32 матчах и опережает «Викторию» на 9 баллов за три тура до завершения. Если клуб из Пльзени догонит «Славию» по очкам, то будет уступать по дополнительным показателям.

Отметим, что «Славия» второй раз подряд стала чемпионом Чехии. Всего в активе команды шесть чемпионских титулов (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Кроме того, пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.