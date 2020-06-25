Белград, , 10:30 — REGNUM Футбольный клуб «Войводина» (Нови-Сад) одержал победу над белградским «Партизаном» в финале Кубка Сербии. Матч завершился со счётом 2:2 (4:2 — по пенальти).

«Войводина» вела к 55-й минуте матча со счётом 2:0. Голы забили Петар Бойич и Мильян Вукадинович. Но на 81-й минуте Филип Стеванович отыграл один гол, а на последних минутах Страхинья Павлович восстановил равновесие в счёте.

Футболисты «Войводины» были точнее в серии пенальти. Они реализовали все четыре своих удара, в то время как игроки «Партизана» два раза не смогли забить с 11-метровой отметки.

«Войводина» во второй раз в своей истории выиграла Кубок Сербии. Последние четыре сезона обладателем Кубка был «Партизан», семь раз в своей истории выигрывал этот трофей.

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