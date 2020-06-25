Салоники, Греция, , 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.

АЕК сыграл вничью в ответном полуфинальном матче с клубом «Арис» со счётом 2:2. Первый матч, напомним, завершился победой АЕКа со счётом 2:1.

Футболисты «Ариса» вели в счёте с разницей в два мяча после точных ударов Даниэля Манчини и Николя Дигиньи.

Но на шестой минуте добавленного времени нападающий Марко Ливайя забил гол, переведя матч в овертайм. В дополнительное время Ливайя забил ещё один гол, оформив дубль и выведя свою команду в финал.

В финале Кубка Греции АЕК сыграет с «Олимпиакосом», который одержал победу над ПАОКом.