Бергамо, Италия, , 09:02 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Лацио» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В начале матча «Лацио» забил два гола. На пятой минуте полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон отметился автоголом. А спустя шесть минут хавбек Сергей Милинкович-Савич удвоил преимущество римского клуба.

«Аталанта» смогла отыграть один гол до перерыва, отличился защитник Робин Гозенс (38). А во втором тайме клуб из Бергамо вырвал победу забив два гола. Точные удары на счету Руслана Малиновского (66) и Хосе Паломино (80).

На сегодняшний день «Аталанта» набрала 54 очка и находится на четвёртом месте в Серии А. «Лацио» идёт на втором месте с 62 очками.

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