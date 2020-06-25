Мадрид, , 08:02 — REGNUM В ходе 31-го круга чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» в домашнем матче обыграл «Мальорку» (2:0). Об этом передает sports.ru.

Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

Голы забили Жуниор Винисиуса и Луки Модрича.

На настоящий момент «Реал Мадрид» занимает первую строчку турнирной таблицы национального чемпионата, опережая «Барселону» за счёт дополнительных показателей.

Как 22 июня сообщало ИА REGNUM, в матче 30-го круга чемпионата Испании «Реал Мадрид» в гостевом матче обыграл «Реал Сосьедад» (2:1).

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