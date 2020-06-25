Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков написал, что он не может покинуть США после турнира UFC Vegas 3. Об этом российский спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Мы немного застряли в Америке. Отменили рейсы, на которые мы покупали билеты. Ждём новых билетов и не теряем времени», — написал Волков.

Также боец сообщил, что продолжает восстанавливаться после проведенного боя. Он сделал пробежку на пять километров и упражнения на турниках.

Как 21 июня сообщало ИА REGNUM, Волков уступил американскому бойцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC.

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