Рим, , 22:33 — REGNUM 24 июня в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» был разыгран матч 27-го тура итальянской Серии А между командами «Интер» и «Сассуоло». По итогам 90 минут коллективы сильнейшего не выявили — игра завершилась со счетом 3:3.

«Интер», набрав 58 очков, укрепился на третьей строчке. «Сассуоло» с 33-мя баллами остался на 12-й позиции.

Забитые мячи: Франческо Капуто (Филип Джуричич) 4 — 0:1, Ромелу Лукаку (пенальти) — 1:1, Кристиано Бираги (Алексис Санчес) 45 — 2:1, Доменико Берарди (пенальти) 81 — 2:2, Борха Валеро (Андреа Кандрева) 86 — 3:1, Джанджакомо Мангани (Лукаш Гараслин) 89 — 3:3.