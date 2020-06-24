Лондон, , 22:18 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали, контракт которого истекает через 3 года, а трансферная стоимость по оценкам transfermarkt составляет 56 миллионов евро. «Наполи» запрашивает за футболиста 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали принял участие в 16-ти матчах итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали также заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».