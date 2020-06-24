Манчестер, Великобритания, , 21:54 — REGNUM 24 июня в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась разгромом «клинков» со счетом 0:3.

Забитые мячи: Антони Марсьяль (Маркус Рашфорд) 7 — 1:0, Антони Марсьяль (Аарон Ван-Биссака) 44 — 2:0, Антони Марсьяль (Маркус Рашфорд) 74 — 3:0.

МЮ, одержав 13-ю победу в сезоне и набрав 49 очков, поднялся на 5-ю строчку. «Шеффилд Юнайтед» с 44-мя баллами расположился на 8-й позиции.