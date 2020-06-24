Москва, , 20:37 — REGNUM Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива», которые намерены соблюдать режим самоизоляции, переселились на клубную базу в Баковке. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба столичной команды.

В сообщении говорится, что в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в российской Премьер-лиге (РПЛ) такое решение приняли члены команды.

Вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме уже прокомментировал решение клуба.

По его словам, «Локомотив» не может позволить себе рисковать, учитывая ситуацию с коронавирусом.

«Мы (ФК «Локомотив») боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов, — отметил он. — … Поэтому … мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию».

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня футболисты клуба «Оренбург» в выездном матче уступили московскому «Локомотиву» двадцать третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «РЖД-Арене» в столице РФ, завершилась со счётом 0:1.

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