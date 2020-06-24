Ярославль, , 20:07 — REGNUM «Урал» одержал победу над «Шинником» в полуфинале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Урала» голы забили полузащитники Юрий Бавин на 16-й минуте и Рафал Августиняк на 80-й минуте. При этом «Шинник» с 77-й минуты играл в меньшинстве после удаления хавбека Ивана Олейникова.

«Урал» вышел в финал Кубка России, в котором сыграет с «Химками». Матч пройдёт 19 июля.

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