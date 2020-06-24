Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Управление национальной политики по контролю над наркотиками США выступило с призывом Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если оно не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий доклад.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты ежегодно выделяют WADA $2,7 млн — это больше, чем любая другая страна.

Уточняется, что «американские налогоплательщики должны получить отдачу от вложений в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений организации».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года WADA лишило РУСАДА статуса соответствия из-за изменений в базе данных московской лаборатории. В итоге WADA отстранило Россию на четыре года от участия в крупных турнирах. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS. В начале июня в CAS заявили о переносе рассмотрения судебного спора. Заседания будут проведены в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.

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