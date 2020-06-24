Денвер, США, 24 июня 2020, 14:29 — REGNUM Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич заразился коронавирусом. Об этом июня сообщил журналист Эдриан Войнаровски в Twitter.
Отмечается, что Йокич прошел тестирование в Сербии и получил положительный результат. У него нет симптомов болезни.
Предполагалось, что он отправится в ближайшее время в США, чтобы готовиться к продолжению сезона в НБА, однако теперь его возвращение откладывается.
Напомним, сезон в НБА был прерван 12 марта. Возобновление матчей запланировано на 31 июля.