Милан, Италия, , 14:14 — REGNUM Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в миланский «Интер». Об этом 24 июня сообщает Calciomercato.

По информации издания, Белотти может заменить в «Интере» аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, который может перейти в «Барселону».

В нынешнем сезоне Белотти сыграл 25 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

На сегодняшний день «Интер» после 26 туров занимает третье место в чемпионате Италии. «Торино» идёт на 14-й строчке.