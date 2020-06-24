Турин, Италия, , 14:10 — REGNUM Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Италии. Об этом 24 июня сообщает Саlciomercato.

По информации издания, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А. При этом не уточняется, какие именно.

Сейчас Манджукич играет за катарский клуб «Аль-Духайль», к которому присоединился зимой на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.

Напомним, Манджукич выступал за «Ювентус» с 2015 по 2019 год и стал четырёхкратным чемпионом Италии.