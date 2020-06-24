Лондон, , 13:34 — REGNUM Лондонский «Челси» продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро Родригесом до фактического завершения сезона. Об этом июня сообщается на сайте клуба.

В нынешнем сезоне Виллиан сыграл в 29 матчах премьер-лиги, в которых забил пять голов и сделал шесть голевых передач. В активе Педро девять матчей, один гол и два результативных паса.

На сегодняшний день Челси» после 30 матчей занимает четвёртое место в чемпионате Англии.

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