Флоренция, Италия, , 12:11 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес дисквалифицированы за богохульство. Об этом 24 июня сообщает Football Italia.

По информации издания, после матча Серии А с «Брешией» Якини и Касерес не смогли сдержать эмоций и позволили себе высказывания, оскорбляющие чувства верующих. При этом не уточняется, что именно они сказали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» в матче 27-го тура чемпионата Италии со счётом 1:1.

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