Мадрид, , 12:04 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес заявил, что отказался переходить в чемпионат Китая. Об этом 24 июня сообщает Gol Caracol.

«Я не был готов ехать в Китай, ведь я чувствую, что могу сделать гораздо больше в европейском футболе. Я ответил, что не собираюсь туда, независимо от предложенных условий», — сказал Родригес.

Он добавил, что не доволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляют в «Реале».

Напомним, Хамес является футболистом «Реала» с 2014 года. В период с 2017 по 2019 год он выступал на правах аренды в «Баварии».

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