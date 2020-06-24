Нагоя, Япония, , 11:57 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Жо будет судиться с японским клубом «Нагоя Грампус» за $ 1 млн. Об этом 24 июня сообщает Globo Esporte.

По информации издания, японский клуб намерен обратиться в суд с требованием компенсировать $1 млн за досрочное расторжение контракта с бразильским форвардом.

Отмечается, что контракт игрока был рассчитан до декабря 2020 года. Однако во время пандемии коронавируса Жо самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию.

Клуб посчитал это нарушением контракта и в апреле приостановил выплату зарплаты футболисту. Кроме того, клуб хочет получить компенсацию.

Напомним, Жо играл за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе «армейцев» он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

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