Турин, Италия, , 11:48 — REGNUM Туринский «Ювентус» достиг договорённости с «Барселоной» об условиях трансфера полузащитника Артура Рамоса. Об этом 24 июня сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, сумма трансфера около € 80 млн. Отмечается, что клубам осталось убедить футболиста сменить команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена включить Артура в сделку по трансферу полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

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