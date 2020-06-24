Алма-Ата, Казахстан, , 11:45 — REGNUM Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что сожалеет из-за того, что ему не удалось вернуться в московский ЦСКА. Об этом 24 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

"К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА», — сказал Вагнер Лав.

Он добавил, что ему неизвестны причины срыва его перехода в ЦСКА, но он хотел бы завершить карьеру в составе «армейцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат».

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