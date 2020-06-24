Тулуза, Франция, 24 июня 2020, 09:48 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у четырёх футболистов французского клуба «Тулуза». Об этом 24 июня сообщается на сайте команды.
Отмечается, что через шесть дней игроки, получившие положительный результат теста, пройдут новое тестирование.
Напомним, сезон 2019/20 в чемпионате Франции был завершён досрочно после 28 туров из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ.
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