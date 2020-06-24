Лиссабон, , 08:42 — REGNUM «Бенфика» на своём поле проиграла «Санта-Кларе» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе «Санта-Клары» голы забили полузащитник Андерсон Карвальо (44), защитник Зайду Занузи (57) и нападающие Кризан (82), реализовавший пенальти, и Жозе Оливейра (95).

В составе «Бенфики» дубль оформил форвард Винисиус Мораис (63, 65) и хавбек Рафаэл Силва (50).

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, на счету команды 64 очка после 28 туров. «Санта-Клара» идёт на восьмом месте с 38 очками.

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