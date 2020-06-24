Сетубал, , 08:36 — REGNUM «Риу Аве» одержал победу над «Виторией Сетубал» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Витории» Элдер Гедеш. А спустя две минуты форвард «Риу Аве» Мехди Тареми реализовал пенальти.

Победу «Риу Аве» принёс точный удар нападающего Жасинту Дала на 80-й минуте.

На сегодняшний день «Риу Аве» занимает пятое место в чемпионате Португалии, на счету команды 44 очка после 28 туров. «Витория» идёт на 12-м месте с 30 очками.

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