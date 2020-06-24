Мадрид, , 01:03 — REGNUM В рамках 31-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» одержала минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 2:1. Единственный мяч на 71-й минуте матча забил 32-летний центральный полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после передачи Лионеля Месси. Этот мяч стал для Ракитича первым в сезоне. Контракт хорвата истекает летом следующего года.

«Барселона», одержав 21-ю победу в чемпионате и набрав 58 очков, укрепилась на первой позиции. «Атлетик» с 42-мя очками расположился на 10-й строчке.