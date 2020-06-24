Рим, , 01:00 — REGNUM 24 июня в рамках 27-го тура Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «Торино» и «Удинезе». Матч завершился победой хозяев благодаря забитом мячу Андреа Белотти на 16-й минуте после передачи Симоне Эдера.

Этот гол стал для Белотти 10-м в сезоне. Таким образом, итальянец стал единственным на сегодняшний день действующим футболистом, забивавшим 10 и более мячей на протяжении пяти сезонов итальянской Серии А.

«Торино», набрав 31 очко, обошел «Удинезе» и поднялся на 14-ю позицию. «Удинезе» с 28-ю баллами расположился строчкой ниже.