Санкт-Петербург, , 00:56 — REGNUM Атакующий полузащитник «Аль-Насра» и сборной Бразилии Жулиано может продолжить карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга. 30-летнего бразильца не устраивают проблемы «Аль-Насра» с выплатами заработных плат и намерен расторгнуть контракт с клубом из Саудовской Аравии. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Футболист уже выступал за «Зенит» в сезонах 2016/17 и 2017/18 и в 30-ти матчах отметился 8-ю забитыми мячами и7-ю голевыми передачами.