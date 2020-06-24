Неаполь, Италия, , 00:41 — REGNUM Коллективы «Верона» и «Наполи» встречались 24 июня в рамках 27-го тура итальянской Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась уверенной победой неаполитанцев со счетом 2:0.

«Верона» ничего не смогла ответить на два мяча «Наполи» за авторством Аркадиуша Милика и Ирвинга Лосано на 38-й и 90-й минутах соответственно.

«Наполи» набрал 42 очка и поднялся на 6-ю строчку. «Верона» с 38-ю баллами расположилась тремя позициями ниже.

Эта победа стала для «Наполи» пятой в последних восьми играх.