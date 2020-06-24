Лондон, , 00:38 — REGNUM 24 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 встречались команды «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Игра завершилась уверенной победой «шпор» со счетом 2:0.

MVP встречи по мнению whoscored стал 21-летний английский опорный полузащитник Деклан Райс с оценкой 7,76. На счету англичанина 5 обводок и 6 успешных отборов. Точность передач футболиста — 85%.

«Тоттенхэм», одержав 12-ю победу в сезоне и набрав 45 очков, временно поднялся на 7-ю строчку. «Вест Хэм» м 27-ю баллами расположился на 17-м месте.