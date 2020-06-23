Могадишо, , 23:59 — REGNUM В Сомали возобновлены матчи футбольной лиги после смягчения «коронавирусных» ограничений, 23 июня передает CGTN.

Матчи пока проводятся без зрителей. Кроме того, отменены традиционные рукопожатия игроков, а во всех местах, кроме игрового поля, обеспечивается социальное дистанцирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный сезон возобновила Танзания, правительство которой объявило о победе над коронавирусом. В Танзании матчи проходят со зрителями на трибунах.

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