Балашиха, Московская область, , 19:48 — REGNUM Алёша Пилко, агент нападающего системы «Ванкувера» Рида Буше, сообщил в «Твиттере», что его клиент продолжит карьеру в составе омского «Авангарда».

Также об этом косвенно сообщил «Авангард» в своем «Твиттере» с помощью рубрики «Угадай новичка».

Рид Буше выступал за систему «Ванкувер Кэнакс» в минувшем сезоне АХЛ. На его счету 67 (34+33) очков в 53 матчах в регулярном чемпионате АХЛ за «Ютику Кометс». В НХЛ нападающий набрал 42 (20+22) очка в 133 матчах в общей сложности.