Алма-Ата, Казахстан, , 18:57 — REGNUM Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом».

О своем переходе в чемпионат Казахстана Вагнер Лав сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, что Вагнер мог подписать годичный контракт с ЦСКА в результате расторжения контракта с его предыдущем клубом «Коринтианс».

Ранее на переход Лава намекал агент игрока Эвандро Феррейра. «Все думают, что он возвращается в Россию, но он может уехать в другое место», — сообщал Феррейра.