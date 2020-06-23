Орландо, США, , 18:36 — REGNUM Центровой Демаркус Казинс не намерен играть в рамках рестарта сезона НБА 2019/2020, который пройдет в Орландо.

Согласно информации журналиста Шэмса Чарании, американец пройдет полное восстановление после разрыва крестообразной связки из-за чего баскетболист пропустил весь регулярный чемпионат НБА этого сезона.

Ранее сообщалось, что Демаркус Казинс попал в список свободных агентов, имеющих право присоединиться к одной из команд лиги. В нем также состоятДжамал Кроуфорд, Джей Ар Смит и Ник Янг. Команды НБА смогут подписать игроков в период с 23 июня по 30 июня.

Напомним, что возобновление приостановленного из-за коронавируса сезона назначено на 30 июля.