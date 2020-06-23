Манчестер, Великобритания, , 18:19 — REGNUM Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро подтвердил информацию о том, что повредил колено.

Согласно сообщениям футболиста в его официальном «Твиттере», игрок получил травму мениска. Игрок будет прооперирован в ближайшее время в Барселоне.

«Сегодня прошел обследование, которое подтвердило, что у меня травма левого колена. Очень жаль, но я не падаю духом. Вернусь как можно быстрее. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал футболист.

В этом сезоне Агуэро провел 24 матча за «Сити» в АПЛ, набрав 20 (16+4) очков по системе «гол+пас».