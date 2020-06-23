Москва, , 18:02 — REGNUM Бывший наставник ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться на должность главного тренера в московском клубе.

Согласно информации портала Metaratings, специалист следит за результатами ЦСКА и готов возглавить клуб, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Однако, Валерий Газзаев будет готов возглавить клуб при условии, что ЦСКА должен серьезно усилить свой состав. По мнению 65-летнего депутата, нынешний состав «армейцев» не готов осуществлять серьезные задачи.

Главная цель Газзаев — вернуть ЦСКА к борьбе за чемпионство.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник клуба Роман Гончаренко подал в отставку после поражения от петербургского «Зенита» (4:0) в рамках 23-го тура РПЛ. К ближайшему матчу «армейцев» с «Динамо» команду готовит ассистент главного тренера Сергей Овчинников. Пресс-служба сообщила, что решение по поводу будущего Гончаренко в ЦСКА будет вынесено во вторник, 23 июня.

Последним клубом, который возглавлял Газзаев, была владикавказская «Алания» в сезоне 2012−2013 годов.